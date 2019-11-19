ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции назвали причину обвала моста, в результате чего погибли люди

Новости » В мире     19.11.2019 - 15:46
Во Франции назвали причину обвала моста, в результате чего погибли люди
Фото: обрушеный мост во Франции (twitter.com/olecorre)

По словам мэра, грузовик, который проезжал по мосту, вследствие чего произошел обвал, имел огромный груз

Мэр коммуны Мюрпуа-сюр-Тарн Эрик Огет назвал причину обвала подвесного моста 18 ноября, в результате которого погибли двое и пострадали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

По его словам, грузовик, который проезжал по мосту, вследствие чего произошел обвал, имел огромный груз.

"Общая масса автомобиля с грузом составила более 45 тонн. Этот грузовик имел габариты сверх положенного и мост рухнул. Мост был рассчитан на максимальную нагрузку в 19 тонн", - сказал Огет.

Мэр также возмутился тем, что водитель оказался местным жителем и знал, что мост может не выдержать такую нагрузку.

"Я понимаю, если бы это был водитель какой-нибудь далекой корпорации, но он был местный. И меня поражает, что он поехал на машине с тоннажем 40 тонн или более", - сказал он.

Напомним, 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Также РБК-Украина писало, что в Китае при обрушении эстакадного моста в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

Украина и Франция подписали соглашение о поставке 20 катеров Во Франции на акции протеста "желтых жилетов" вышли 28 тыс. человек
Новости Украины Франция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь