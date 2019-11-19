Во Франции назвали причину обвала моста, в результате чего погибли люди

Фото: обрушеный мост во Франции (twitter.com/olecorre)

По словам мэра, грузовик, который проезжал по мосту, вследствие чего произошел обвал, имел огромный груз

Мэр коммуны Мюрпуа-сюр-Тарн Эрик Огет назвал причину обвала подвесного моста 18 ноября, в результате которого погибли двое и пострадали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

По его словам, грузовик, который проезжал по мосту, вследствие чего произошел обвал, имел огромный груз.

"Общая масса автомобиля с грузом составила более 45 тонн. Этот грузовик имел габариты сверх положенного и мост рухнул. Мост был рассчитан на максимальную нагрузку в 19 тонн", - сказал Огет.

Мэр также возмутился тем, что водитель оказался местным жителем и знал, что мост может не выдержать такую нагрузку.

"Я понимаю, если бы это был водитель какой-нибудь далекой корпорации, но он был местный. И меня поражает, что он поехал на машине с тоннажем 40 тонн или более", - сказал он.

Le maire de Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget, n'a pas de doute sur "la solidité de l'ouvrage", mais "on était apparemment sur un tonnage (du camion) véritablement hors normes". pic.twitter.com/6oNOgaDedy — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) November 19, 2019

Напомним, 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Также РБК-Украина писало, что в Китае при обрушении эстакадного моста в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.