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У Франції назвали причину обвалу моста, в результаті чого загинули люди

Новини » В світі     19.11.2019 - 15:46
У Франції назвали причину обвалу моста, в результаті чого загинули люди
Фото: обрушеный міст у Франції (twitter.com/olecorre)

За словами мера, вантажівка, яка їхала мостом, мала величезний вантаж

Мер комуни Мюрпуа-сюр-Тарн Ерік Огет назвав причину обвалу підвісного мосту 18 листопада, в результаті якого загинули двоє і постраждали дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

За його словами, вантажівка, яка їхала мостом, внаслідок чого стався обвал, мала величезний вантаж.

"Загальна маса автомобіля з вантажем становить понад 45 тонн. Ця вантажівка мала габарити понад норму і міст обвалився. Міст був розрахований на максимальне навантаження в 19 тонн", - сказав Огет.

Мер також обурився тим, що водій виявився місцевим жителем і знав, що міст може не витримати таке навантаження.

"Я розумію, якщо б це був водій якої-небудь далекої корпорації, але він був місцевий. І мене вражає, що він поїхав на машині з тоннажем 40 тонн або більше", - сказав він.

Нагадаємо, 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї при обваленні естакадного мосту в місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.

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