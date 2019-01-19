У Франції розпочалася нова хвиля протестів "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/CGTNOfficial)

В Парижі за правопорядком слідкують 5 тис. поліцейських

Сьогодні, 19 січня, у Франції розпочалася десята хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minutes.fr.

Як повідомляється, протестувальники почали збиратися на мітинги у декількох французьких містах, зокрема у столиці країни Парижі.

Зазначається, що для охорони правопорядку у Парижі на вулиці вийшли 5 тисяч правоохоронців. Поліцейські встановили посилене патрулювання навколо будівель уряду та на Єлисейських полях. Також тисячі правоохоронців задіяні по всій країні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно розпочав національні дебати. Президент має зустрітись з 600 мерами і чиновниками. Зустріч відбудеться у місті Гран-Буртерульд. Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у цьому місті через візит президента.

Як відомо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів минулого тижня у Франції склала 240 осіб. Також додамо, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.

Крім того, Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетах" отримують підтримку із зарубіжжя. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT).