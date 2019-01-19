У Франції розпочалася нова хвиля протестів "жовтих жилетів"

В Парижі за правопорядком слідкують 5 тис. поліцейських
Сьогодні, 19 січня, у Франції розпочалася десята хвиля антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minutes.fr.
Як повідомляється, протестувальники почали збиратися на мітинги у декількох французьких містах, зокрема у столиці країни Парижі.
Зазначається, що для охорони правопорядку у Парижі на вулиці вийшли 5 тисяч правоохоронців. Поліцейські встановили посилене патрулювання навколо будівель уряду та на Єлисейських полях. Також тисячі правоохоронців задіяні по всій країні.
#Beziers #GiletsJaunes petit à petit les rangs grossissent pic.twitter.com/ipchzliXxr— Midi Libre (@Midilibre) January 19, 2019
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно розпочав національні дебати. Президент має зустрітись з 600 мерами і чиновниками. Зустріч відбудеться у місті Гран-Буртерульд. Активісти "жовтих жилетів" вже анонсували протести у цьому місті через візит президента.
Як відомо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів минулого тижня у Франції склала 240 осіб. Також додамо, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.
Крім того, Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетах" отримують підтримку із зарубіжжя. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT).