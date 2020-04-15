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Во Франции от коронавируса умерли более 15 тыс. человек

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 05:20
Во Франции от коронавируса умерли более 15 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заразились более 143 тыс.

Во Франции, по состоянию на 5:00 15 апреля, зафиксировано 15,729 смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.

Всего с начала вспышки в стране заболели 143 303 человека. Среди них - 6,7 тыс. человек в тяжелом или критическом состоянии.

Также данные указывают, что почти 100 тыс. случаев заражения в стране остаются активными.

РБК-Украина писало, что кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

РБК-Украина писало, что французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно.

Ранее сообщалось, что Испания достигла пика распространения коронавируса, задачей власти остается уменьшение количества новых зараженных.

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