У Франції від коронавіруса померли понад 15 тис. чоловік

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заразилися понад 143 тис.

У Франції, станом на 5:00 15 квітня, зафіксовано 15,729 смертей від коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Worldometers, який відстежує поширення COVID-19.

Всього з початку спалаху в країні захворіло 143 303 людини. Серед них - 6,7 тис. осіб у важкому або критичному стані.

Також дані вказують, що майже 100 тис. випадків зараження в країні залишаються активними.

РБК-Україна писало, що кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період з-за пандемії коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні, запроваджені через пандемії коронавіруса. Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 травня.

РБК-Україна писало, що французька влада побоюється сценарію другої хвилі з-за поспішного зняття обмежень, тому їх будуть відміняти поступово.

Раніше повідомлялося, що Іспанія досягла піку поширення коронавіруса, завданням влади залишається зменшення кількості нових заражених.