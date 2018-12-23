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Во Франции количество задержанных на акции "желтых жилетов" возросло до 220

Новости » Политика    23.12.2018 - 01:43
Во Франции количество задержанных на акции "желтых жилетов" возросло до 220
Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Среди них 81 человек заключен под стражу

Французская полиция сообщила, что 22 декабря 2018, во время шестой акции "желтых жилетов" по всей стране было задержано 220 участников протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France info.

Сообщается, что среди 220 задержанных участников протестных акций, 81 человек из них был заключен под стражу. В Министерстве внутренних дел Франции сообщили, что в субботних акциях приняли участие 38600 человек, что почти в два раза меньше за прошлую акцию.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за протестов во Франции возросло до 10. В пятницу, 21 декабря, вблизи города Перпиньян в результате столкновения с грузовиком, который был остановлен из-за блокады дороги "желтыми жилетами", погиб 36-летний мужчина.

Напомним, РБК-Украина писало, что во Франции, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

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