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У Франції кількість затриманих на акції "жовтив жилетів" зросла до 220

Новини » Політика    23.12.2018 - 01:43
У Франції кількість затриманих на акції "жовтив жилетів" зросла до 220
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Серед них 81 людина поміщена під варту

Французька поліція повідомила, що 22 грудня 2018, під час шостої акції "жовтих жилетів" по всій країні було затримано 220 учасників протестів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France info.

Повідомляється, що серед 220 затриманих учасників протестних акцій, 81 чоловік був поміщений під варту. У Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили, що в суботніх акціях взяли участь 38600, що майже в два рази менше за минулу акцію.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих із-за протестів у Франції зросло до 10. У п'ятницю, 21 грудня, поблизу міста Перпіньян в результаті зіткнення з вантажівкою, який був зупинений через блокаду дороги "жовтими жилетами", загинув 36-річний чоловік.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

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