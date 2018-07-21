Во Франции глава МВД отчитается перед парламентом по избиению демонстранта

Отчет министра относительно скандала с советником Макрона состоится на следующей неделе

Глава Министерства внутренних дел Франции Жерар Коллон отчитается перед парламентом страны в связи с делом советника президента Франции Александра Беналла, избившего в мае митингующего в Париже, передает агентство Reuters.

Отчет министра, как отмечает агентство, состоится на следующей неделе.

Глава МВД выступит перед членами нижней палаты парламента в понедельник, а Сенатом - во вторник.

Напомним, в Париже были арестованы трое полицейских, замешанные в скандале с заместителем руководителя аппарата президента Франции Эммануэля Макрона Александром Беналлом, который на демонстрации побил митингующего.

Полномочия сотрудников полиции прекратили после публикации видео с избиением. В частности, правоохранители были арестованы в связи с тем, что изъяли запись с камер видеонаблюдения и предоставили их советнику Макрона, хотя не имели на это право.

Александр Беналл, советник президента Франции, обвиняется в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже. Отмечается, что Беналл был отстранен от исполнения своих обязанностей сроком на две недели. При этом чиновнику приостановили оплату труда.