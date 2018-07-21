В Париже арестовали трех полицейских из-за скандала с советником Макрона

Полицейские изъяли с камер наблюдения запись избиения советником Макрона демонстранта

В Париже (Франция) были арестованы трое полицейских, замешанные в скандале с заместителем руководителя аппарата президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля, который на демонстрации избил митингующего. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на информацию парижской прокуратуры.

Указано, что полномочия сотрудников полиции приостановили после публикации видео с избиением.

Во Франции поместили под стражу трех полицейских, чьи полномочия были приостановлены после публикации видео с избивающим демонстранта советником французского президента.

В частности, правоохранители были арестованы в связи с тем, что изъяли запись с камер видеонаблюдения и предоставили их советнику Макрона, хотя не имели на это право.

Ранее издание отмечало, ссылаясь на источник, близкий к расследованию, что трое сотрудников полиции подозреваются в копировании видео и передаче его сотруднику Елисейского дворца. Собеседник телеканала отметил, что полномочия трех полицейских были приостановлены.

Напомним, Александр Беналл, советник президента Франции, обвиняется в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже. Отмечается, что Беналл был отстранен от исполнения своих обязанностей сроком на две недели. При этом чиновнику приостановили оплату труда.

Как писало РБК-Украина, летом прошлого года было начато предварительное расследование в отношении ближайшего соратника Макрона - министра территориального планирования Ришара Феррана. Его начали на основании сообщений ряда СМИ о возможных финансовых нарушениях министра.