У Франції голова МВС прозвітує перед парламентом щодо побиття демонстранта

Звіт міністра щодо скандалу з радником Макрона відбудеться наступного тижня

Голова Міністерства внутрішніх справ Франції Жерар Коллон прозвітує перед парламентом країни у зв'язку зі справою радника президента Франції Олександра Беналля, який побив у травні мітингаря у Парижі, передає агентство Reuters.

Звіт міністра, як зазначає агентство, відбудеться наступного тижня.

Голова МВС виступить перед членами нижньої палати парламенту в понеділок, а Сенатом - у вівторок.

Нагадаємо, у Парижі були заарештовані троє поліцейських, причетні до скандалу з заступником керівника апарату президента Франції Еммануеля Макрона Олександром Беналлом, який на демонстрації побив мітингувальника.

Повноваження співробітників поліції припинили після публікації відео з побиттям. Зокрема, правоохоронці були арештовані у зв'язку з тим, що вилучили запис з камер відеоспостереження і надали їх раднику Макрона, хоча не мали на це право.

Олександр Беналл, радник президента Франції, звинувачується у побитті мітингувальника у ході першотравневої демонстрації в Парижі. Відзначається, що Беналл був відсторонений від виконання своїх обов'язків строком на два тижні. При цьому чиновнику призупинили оплату праці.