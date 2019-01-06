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Во Франции число протестующих "желтых жилетов" возросло до 50 тыс.

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 00:49
Во Франции число протестующих "желтых жилетов" возросло до 50 тыс.
Фото: протесты во Франции (AFP)

Полиция Франции взяла под стражу 24 участника протестов

Во Франции увеличилось до 50 тысяч число участников протестов движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал LCI.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в ходе манифестаций в Париже под стражу поместили еще 24 человека.

До этого полиция сообщала о 25 тыс. протестующих по состоянию на 15:00 по местному времени.

Напомним, во французской столице Париже на набережной Сены между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ против участников движения "желтых жилетов", которые 5 января 2019 возобновили акции протеста.

Как сообщили французские правоохранители, ранее они задержали 103 демонстранта, из них 101 был взят под стражу.

В Париже полиция применила газ против "желтых жилетов" Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста
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