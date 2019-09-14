Во Франции на акции "желтых жилетов" задержали 35 человек

Во французском Нанте правоохранители задержали 35 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу местной полиции в Twitter.

Как сообщается, в рамках превентивного контроля правоохранители осуществили задержание 35 демонстрантов, которые вышли сегодня, 14 сентября, на акцию протеста в Нанте. У задержанных были изъяты около 100 зонтиков и огнетушитель.

По данным телеканала BFM, на сегодняшней акции протеста, организованной движением желтых жилетов в Нанте, вышли по меньшей мере 1800 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже работники общественного транспорта устроили акцию протеста из-за пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. В связи с забастовкой были перекрыты 16 линий метрополитена, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий.

Также РБК-Украина писало, что 8 сентября во Франции возобновились антиправительственные акции движения "желтых жилетов". В ходе протестов произошли стычки между демонстрантами и правоохранителями, в результате чего французская полиция задержала 89 протестующих.

Кроме того, в августе французские правоохранители задержали по меньшей мере 68 человек, которые участвовали в акции протеста на фоне проведения саммита G7.