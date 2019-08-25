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На протестах против G7 во Франции задержали почти 70 человек

Новости » Общество    25.08.2019 - 03:39
На протестах против G7 во Франции задержали почти 70 человек
Фото: протесты во Франции

Их обвиняют в метании снарядов и хранении оружия

Французские правоохранители задержали как минимум 68 человек, которые принимавших участие в акции протеста на фоне проведения саммита G7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Областная администрация утверждает, что задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или хранении предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что полиция выпустила в субботу в городе Байонне слезоточивый газ и водометы в толпу протестующих. Областная администрация сообщает, что в ходе стычек никто не пострадал.

Как известно, 24 августа во Франции прошли протесты на фоне саммита "Большой семерки". Участники марша несли плакаты с такими слоганами, как "Нет G7 - за иной мир" и "Пора действовать - леса Амазонии горят". Кроме противников политики G7, в марше приняли участие также защитники природы, сторонники независимости басков, а также несколько десятков "желтых жилетов".

Напомним, саммит государств "Большой семерки" открылся 24 августа во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

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Новости Украины протестG7
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