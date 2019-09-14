У Франції на акції "жовтих жилетів" затримали 35 осіб

У французькому Нанті правоохоронці затримали 35 учасників антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Twitter.

Як повідомляється, в рамках превентивного контролю правоохоронці здійснили затримання 18 демонстрантів, які вийшли сьогодні, 14 вересня, на акцію протесту в Нанті. У затриманих були вилучені близько 100 парасольок та вогнегасник.

За даними телеканалу BFM, на сьогоднішню акції протесту, організованій рухом жовтих жилетів в Нанті, вийшли щонайменше 1800 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі працівники громадського транспорту влаштували акцію протесту через пенсійну реформу президента Франції Еммануеля Макрона. У зв'язку зі страйком були перекриті 16 ліній метрополітену, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній.

Також РБК-Україна писало, що 8 вересня у Франції поновилися антиурядові акції руху "жовтих жилетів". В ході протестів сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями, в результатів чого французька поліція затримала 89 протестувальників.

Крім того, в серпні французькі правоохоронці затримали щонайменше 68 осіб, які брали участь у акції протесту на тлі проведення саміту G7.