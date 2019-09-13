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В Париже бастуют против пенсионной реформы Макрона

Новости » В мире    13.09.2019 - 16:17
В Париже бастуют против пенсионной реформы Макрона
Фото: забастовки в Париже (twitter.com/globeandmail)

Забастовка стала крупнейшей за последние 12 лет

В столице Франции Париже работники общественного транспорта устроили крупнейшую за последние 12 лет забастовку, протестуя против реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что в связи с забастовкой перекрыты 16 линий метрополитена, нарушено движение автобусов и трамваев, а также двух из трех пригородных железнодорожных линий. Вечером работать будут лишь 2 линии метро, где движение поездов организовано автоматически. Из-за забастовки в Париже во время утреннего час пика наблюдались пробки протяженностью до 200 км.

Забастовка связана с введением французским правительством единой пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсий в соответствии с профессиональной деятельностью. Голосование относительно данной реформы запланировано во французском парламенте на начало 2020 года.

В понедельник ожидается акция протеста от сотрудников сферы здравоохранения, а также авиаперевозчиков и юристов.

Забастовка работников метро стала крупнейшей с 2007 года, когда также протестовали против пенсионной реформы. Тогда Николя Саркози вернул пенсионный возраст большинству госслужащих.

Напомним, 8 сентября РБК-Украина сообщал, что во Франции возобновились акции "желтых жилетов". В результате протестов были задержаны 89 человек.

Также сообщалось, что авиакомпания British Airways отменила 1,5 тыс. авиарейсов из-за забастовки пилотов. Убытки компании составили 80 млн долларов.

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