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Во Франции возобновились акции "желтых жилетов"

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 06:59
Во Франции возобновились акции "желтых жилетов"
Иллюстративное фото ( twitter.com CGTNOfficial)

В Париже были ненадолго задержаны 89 протестующих

Во Франции движение "желтых жилетов" в субботу, 7 сентября, возобновило акциипротеста, демонстрации прошли в крупных городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ходе протестов произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией.

В частности, в Париже были задержаны, но затем отпущены 89 "желтых жилетов", кроме того, правоохранители вынесли более 60 предупреждений.

В столице Франции в акции протеста приняли участие около 800 человек - в полиции отметили, что большая часть участников акции вела себя мирно.

Наиболее крупная акция "желтых жилетов" прошла в Монпелье там на улицы вышли около 3000 протестующих, в том числе 500 радикалов из так называемого "Черного блока".

Демонстранты подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Двух участников акции временно задержали.

Кроме того, сотни людей вышли на митинг в Руане, несмотря на то, что городские власти запретили демонстрации в субботу. Несколько "желтых жилетов" в Руане были временно задержаны, еще более 100 человек получили предупреждения. Небольшие митинги "желтых жилетов" также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.

Напомним, в августе французские правоохранители задержали как минимум 68 человек, которые принимавших участие в акции протеста на фоне проведения саммита G7.

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