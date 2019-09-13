Фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о ЦИК

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция хочет сократить состав ЦИК

Фракция "Слуга народа" планирует изменить закон о Центральной избирательной комисси. Об этом журналистам в кулуарах рассказал нардеп Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фракция планирует изменить количество членов Центризбиркома. Он заявил, что предыдущей властью был неправомерн изменен закон о ЦИК.

"По поводу персонального состава, этот вопрос начали обсуждать уже с сегодняшнего дня. Наша партия будет привлекать все напрямую фракции парламента. Мне бы хотелось чтобы мы все таки привели в соответствии с законом численный состав ЦИК", - заявил Качур.

Качур заявил, что ЦИК хотят сократить до 15 членов комиссии.

"В прошлый раз, когда были два кандидата, которые не могли между собой договориться, Петр Алексеевич сказал, давайте тогда назначать двух. Эта численность, которая есть, не соответствует закону, ведь это было незаконное назначение. Мы сейчас выберем 15 членов ЦИК, а затем внесем соответствующие изменения и приведем в порядок. Потому что в основополагающих нормативных актах написано, что количество членов ЦИК именно 15. В том числе - (изменения в закон о ЦИК - ред.) Закон о ЦИК надо вообще менять, очень много к нему вопросов", - добавил он.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, во фракции "Слуга народа" заявляли, что новый состав новой ЦИК может быть сформирован до октября.

Подчеркнем, в Комитете избирателей Украины заявили, что объективные причины для роспуска комиссии отсутствуют.

Во вторник, 10 сентября, президент Владимир Зеленский направил в ВР представление об увольнение нынешнего состава Центризбиркома.