Фракция "Слуга народа" определилась с законопроектами на 29 августа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В списке первоочередных находится 50-70 законопроектов

Фракция партии "Слуга народа" определилась с законопроектами, которые будут рассмотрены на первом заседании Верховной рады. Об этом, после встречи Владимира Зеленского с фракцией, рассказал народный депутат Сергей Швец, передает корреспондент РБК-Украина.

На встрече присутствовали кандидаты на должность премьер-министра Алексей Гончарук и на должность генерального прокурора Руслан Рябошапка. При этом, по словам Швеца, кадровые вопросы о назначении нового состава Кабинета министров на встрече не обсуждались.

Гончарук в качестве заместителя главы Офиса президента представил свыше 30 законопроектов. Всего в списке первоочередных - 50-70 законопроектов.

Среди них законопроекты об импичменте президента, отмене депутатской неприкосновенности, ответственности за прогулы и механизм отзыва депутатов. Запланировано рассмотрение сокращения количества депутатов до 300. Также в "Слуге народа" хотят отменить финансирование партий, которые не прошли в парламент.

В экономическом блоке среди прочего шла речь об изменениях в законодательство, о концессиях и допуске частных компаний в космическую отрасль.

Также Швец рассказал, что депутаты планируют принять присягу до 12 часов дня, чтобы с 13 часов уже начать полноценную работу в сессионном зале. По его словам, в четверг заседание будет длиться очень долго, вполне возможно, что в пятницу состоится еще одно заседание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин может быть сформирован в четверг 29 августа. Об этом заявил нардеп от партии Слуга народа Руслан Стефанчук