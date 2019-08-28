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Фракція "Слуга народу" визначилася з законопроектами на 29 серпня

Новини » Політика    28.08.2019 - 19:06
Фракція "Слуга народу" визначилася з законопроектами на 29 серпня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У списку першочергових знаходиться 50-70 законопроектів

Фракція партії "Слуга народу" визначилася з законопроектами, які будуть розглянуті на першому засіданні Верховної ради. Про це після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією, розповів народний депутат Сергій Швець, передає кореспондент РБК-Україна.

На зустрічі були присутні кандидати на посаду прем'єр-міністра Олексій Гончарук та на посаду генерального прокурора Руслан Рябошапка. При цьому, за словами Швеця, кадрові питання про призначення нового складу Кабінету міністрів на зустрічі не обговорювалися.

Гончарук в якості заступника глави Офісу президента представив понад 30 законопроектів. Всього у списку першочергових - 50-70 законопроектів.

Серед них законопроекти про імпічмент президента, скасування депутатської недоторканності, відповідальності за прогули та механізм відкликання депутатів. Заплановано розгляд скорочення кількості депутатів до 300. Також у "Слуги народу" хочуть скасувати фінансування партій, які не пройшли в парламент.

В економічному блоці серед іншого йшлося про зміни у законодавство про концесії і допуск приватних компаній у космічну галузь.

Також Швець розповів, що депутати планують прийняти присягу до 12 години дня, щоб з 13 годин вже почати повноцінну роботу в сесійній залі. За його словами, в четвер засідання буде тривати дуже довго, цілком можливо, що в п'ятницю відбудеться ще одне засідання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін може бути сформований у четвер 29 серпня. Про це заявив нардеп від партії Слуга народу Руслан Стефанчук

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