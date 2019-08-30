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Фракция "Европейской солидарности" досрочно покинула заседание Рады

Новости » Политика    30.08.2019 - 01:27
Фракция "Европейской солидарности" досрочно покинула заседание Рады
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Заседание Рады покинули депутаты от "ЕС"

Заседание Верховной рады Украины до его закрытия в полном составе покинула фракция "Европейской солидарности". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что нардепы от "ЕС" после короткого совещания с участием Петра Порошенко, Ирины Геращенко, Виктории Сюмар, Алексея Гончаренко и Владимира Арьева решили досрочно покинуть сессионный зал. На данный момент сектор "Европейской солидарности" пустой, они не принимали участия в голосовании по поручениям парламентским комитетам.

Фото: фракция "ЕС" покинула заседание Рады

Напомним, ранее Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским. По каждому из них нардепы приняли решение о сокращении сроков рассмотрения.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский покинул сессионный зал после голосования за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. В ночь на 30 августа парламент одобрил за основу в первом чтении соответствующий проект №7203. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. В своем обращении к новому парламенту Зеленский попросил нардепов не допускать прогулы и кнопкодавство, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

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