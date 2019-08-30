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Зеленский ушел из Рады после голосования закона о снятии неприкосновенности

Новости » Политика    30.08.2019 - 00:41
Зеленский ушел из Рады после голосования закона о снятии неприкосновенности
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада приняла закон об отмене неприкосновенности за основу

Президент Украины Владимир Зеленский ушел из Верховной рады после голосования за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Так, 363 парламентария поддержали за основу проект постановления №1095 о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины).

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский допускает досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва, о чем он заявил в ходе обращения к новому парламенту. Зеленский попросил нардепов не допускать прогулы и кнопкодавство, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

Добавим также, президент Украины в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.

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Новости Украины Владимир Зеленскийнеприкосновенность
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