Фракція "Європейської солідарності" достроково покинула засідання Ради

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Засідання Ради покинули депутати від "ЄС"

Засідання Верховної ради України до його закриття у повному складі залишила фракція "Європейської солідарності". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що нардепи від "ЄС" після короткої наради за участю Петра Порошенка, Ірини Геращенко, Вікторії Сюмар, Олексія Гончаренка та Володимира Ар'єва вирішили достроково покинути сесійну залу. На даний момент сектор "Європейської солідарності" порожній, вони не брали участі в голосуванні щодо доручень парламентським комітетам.

Фото: фракція "ЄС" покинула засідання Ради

Нагадаємо, раніше Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським. По кожному з них нардепи ухвалили рішення про скорочення термінів розгляду.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський залишив сесійну залу після голосування за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. В ніч на 30 серпня парламент схвалив за основу в першому читанні відповідний проект №7203. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. У своєму зверненні до нового парламенту Зеленський попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.