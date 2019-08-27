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Фракция "ЕС" определилась с кандидатурой второго вице-спикера Рады

Новости » Политика    27.08.2019 - 18:17
Фракция "ЕС" определилась с кандидатурой второго вице-спикера Рады
Фото: Мустафа Джемилев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение о кандидатуре фракция приняла единогласно

Фракция "Европейской солидарности" решила выдвинуть кандидатом на пост второго вице-спикера Верховной рады Мустафу Джемилева. Об этом журналистам перед началом заседания подготовительной группы парламента сообщил избранный депутат от "ЕС" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшнем заседании фракции это решение было принято единогласно, воздержался от голосования лишь сам Джемилев.

Напомним, избранные на выборах в Раду нардепы-самовыдвиженцы создают свою депутатскую группу, а также предлагают кандидата на пост второго вице-спикера. "Как представители народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Ирины Констанкевич", - заявил избранный нардеп Дмитрий Лубинец.

Как писало РБК-Украина ранее, партия "Европейская солидарность" утром во вторник анонсировала, что к вечеру предложит кандидата на должность вице-спикера Верховной рады.

Кроме того, "ЕС" выдвинула Ахтема Чийгоза на должность председателя комитета ВР по правам человека.

В то же время на прошлой неделе политическая партия "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва.

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Новости Украины Мустафа ДжемилевВерховная Рада
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