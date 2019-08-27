Фракція "ЄС" визначилася з кандидатурою другого віце-спікера Ради

Фото: Мустафа Джемілєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення про кандидатуру фракція прийняла одноголосно

Фракція "Європейської солідарності" вирішила висунути кандидатом на пост другого віце-спікера Верховної ради Мустафу Джемілєва. Про це журналістам перед початком засідання підготовчої групи парламенту повідомив обраний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні фракції це рішення було прийнято одноголосно, утримався від голосування лише сам Джемілєв.

Нагадаємо, обрані на виборах до Ради нардепи-самовисуванці створюють свою депутатську групу, а також пропонують кандидата на пост другого віце-спікера. "Як представники народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віце-спікера кандидатуру Ірини Констанкевич", - заявив обраний нардеп Дмитро Лубинець.

Як писало РБК-Україна раніше, партія "Європейська солідарність" вранці у вівторок анонсувала, що до вечора запропонує кандидата на посаду віце-спікера Верховної ради.

Крім того, "ЄС" висунула Ахтема Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини.

У той же час минулого тижня політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання.