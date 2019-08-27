ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фракція "ЄС" визначилася з кандидатурою другого віце-спікера Ради

Новини » Політика    27.08.2019 - 18:17
Фракція "ЄС" визначилася з кандидатурою другого віце-спікера Ради
Фото: Мустафа Джемілєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення про кандидатуру фракція прийняла одноголосно

Фракція "Європейської солідарності" вирішила висунути кандидатом на пост другого віце-спікера Верховної ради Мустафу Джемілєва. Про це журналістам перед початком засідання підготовчої групи парламенту повідомив обраний депутат від "ЄС" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні фракції це рішення було прийнято одноголосно, утримався від голосування лише сам Джемілєв.

Нагадаємо, обрані на виборах до Ради нардепи-самовисуванці створюють свою депутатську групу, а також пропонують кандидата на пост другого віце-спікера. "Як представники народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віце-спікера кандидатуру Ірини Констанкевич", - заявив обраний нардеп Дмитро Лубинець.

Як писало РБК-Україна раніше, партія "Європейська солідарність" вранці у вівторок анонсувала, що до вечора запропонує кандидата на посаду віце-спікера Верховної ради.

Крім того, "ЄС" висунула Ахтема Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини.

У той же час минулого тижня політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання.

Партія "ЄС" запропонує кандидатуру на посаду віце-спікера В Раді знову не змогли розподілити голів комітетів 
Новини України Мустафа ДжемільовВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся