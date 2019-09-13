Фракции смогут подавать кандидатов в ЦИК с завтрашнего дня

После роспуска Центральной избирательной комисии (ЦИК), депутатские фракции смогут подавать своих кандидатов уже завтра, 14 сентября. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, в пятницу, 13 сентября, увольнение ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых. Окончательный список новых членов Центризбиркома может быть сформирован до конца октября, однако кандидатуры можно подавать уже завтра.

"У нас действует квотный принцип. Все фракции с завтрашнего дня смогут предоставить своих кандидатов, которые будут назначены в соответствии с численностью их фракций", - заявил Качура.

Напомним, полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.

В сопроводительных документах президент Владимир Зеленский указал, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.

Ранее в Комитете избирателей Украины утверждали, что объективные причины для роспуска ЦИК отсутствуют.