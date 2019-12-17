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Фракції Ради проведуть засідання щодо роботи парламенту у середу

Новини » Політика     17.12.2019 - 17:52
Фракції Ради проведуть засідання щодо роботи парламенту у середу
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні фракції "Слуга народа" обговорять протидію блокуванню трибуни ВР

Усі фракції Верховної ради проведуть засідання стосовно початку роботи парламенту у середу, 18 грудня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Фракції проведуть консультації, щоб визначитися, як у середу розпочати нормальну роботу Ради.

"Завтра будуть окремі засідання (усіх фракцій парламенту, - ред.) для того, щоб провести консультації між фракціями щодо того, яким чином завтра розпочати нормальну роботу парламенту. А потім зранку ми (голови фракцій, - ред.) збираємось усі разом і вирішуємо, яким чином відкрити роботу. Я думаю, можна в кабінеті у спікера", - розповів Арахамія.

Він також наголосив, що на засіданні фракції "Слуга народа" обговорять питання протидії блокуванню трибуни парламенту.

"Я ще ніколи не був у такій ситуації, коли було все заблоковано. Для нас це трошки нова ситуація. Будемо сьогодні збиратись фракцією і розглядати шляхи вирішення цього питання", - заявив парламентар.

Нагадаємо, вечірнє засідання ВР у вівторок, 17 грудня, не відбулося. Глава парламенту Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що нардепи повернуться до консультацій по закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, ранкове засідання парламенту також практично повністю зайняли консультації фракцій, і повноцінна робота з законопроектами в залі не відбулася. Зокрема, Разумков закрив засідання після понад годинної перерви за тридцять хвилин до завершення засідання. Натомість було проведене позачергове засідання агрокомітету.

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Новини України Верховна РадафракцияДавид Арахамія
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