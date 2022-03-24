Из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов: названы имена

Пять народных депутатов вышли из состава фракции "Оппозиционная платформа - За життя". Также один из нардепов вышел из партии "Батькивщина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Telegram.

"Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции", - написал Гончаренко.

По его словам, речь идет о таких нардепах:

1. Валерий Гнатенко,

2. Игорь Кисилев,

3. Александр Лукашев,

4. Владимир Мороз,

5. Наталья Приходько.

"Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина", - добавил Гончаренко.

Напомним, недавно стало известно, что город Херсон и Винницкий областной совет лишились "ОПЗЖ". Фракция приняла решение о самороспуске.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения.

Также стало известно, что Минюст подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционный платформы - За жизнь" и других политических партий.

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