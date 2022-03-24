ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов: названы имена

Новина українською →
Киев, Четверг 24 марта 2022 15:22
Из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов: названы имена Фото: из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Пять народных депутатов вышли из состава фракции "Оппозиционная платформа - За життя". Также один из нардепов вышел из партии "Батькивщина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Telegram.

"Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции", - написал Гончаренко.

По его словам, речь идет о таких нардепах:

1. Валерий Гнатенко,

2. Игорь Кисилев,

3. Александр Лукашев,

4. Владимир Мороз,

5. Наталья Приходько.

"Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина", - добавил Гончаренко.

Напомним, недавно стало известно, что город Херсон и Винницкий областной совет лишились "ОПЗЖ". Фракция приняла решение о самороспуске.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность прекращается на период военного положения.

Также стало известно, что Минюст подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционный платформы - За жизнь" и других политических партий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оппозиционная платформа За життя Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране