Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком облсовете

" Во время войны, и особенно после победы Украины, мы не позволим даже намека на российские нарративы (всем кому это по душе - дорога в Россию уже сегодня). Надеюсь, это четко поняли депутаты на всех уровнях и во всех общинах. Харьков, Мелитополь, Херсон и все остальные наши города - это Украина! Без каких-либо компромиссов",- пишет Шурляк.

Глава партии "Слуга народа", призвала другие фракции "ОПЗЖ" принимать соответствующие решения на опережение и присоединяться к флешмобу "УкраїнаБезОПЗЖ".