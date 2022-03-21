Минюст завтра подаст иски о запрете ОПЗЖ и других пророссийских партий
Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционный платформы - За жизнь" и других политических партий. Дело будет рассматривать Окружной административный суд Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", - отметила он.
По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудна ОАСК.
Деятельность каких партий временно запрещена:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Оппозиционный блок"
- "Партия Шария"
- "Держава"
- "Левая оппозиция"
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
- "Социалистическая партия Украины"
- "Социалисты"
- "Наши"
- "Блок Владимира Сальдо"
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность приостанавливается на период военного положения.
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