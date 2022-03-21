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Минюст завтра подаст иски о запрете ОПЗЖ и других пророссийских партий

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 16:43
Минюст завтра подаст иски о запрете ОПЗЖ и других пророссийских партий Фото: дело о запрете ОПЗЖ рассмотрит Окружной админсуд Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционный платформы - За жизнь" и других политических партий. Дело будет рассматривать Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", - отметила он.

По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудна ОАСК.

Деятельность каких партий временно запрещена:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "Держава"
  • "Левая оппозиция"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Социалисты"
  • "Наши"
  • "Блок Владимира Сальдо"

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановке деятельности пророссийских партий. Согласно этому решению, их деятельность приостанавливается на период военного положения.

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СНБО Министерство юстиции Украины Оппозиционная платформа За життя
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