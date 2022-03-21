Минюст завтра подаст иски о запрете ОПЗЖ и других пророссийских партий

Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности "Оппозиционный платформы - За жизнь" и других политических партий. Дело будет рассматривать Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", - отметила он.

По ее словам, в первой инстанции эта категория дел подсудна ОАСК.

Деятельность каких партий временно запрещена: