З фракції ОПЗЖ вийшли ще п'ять депутатів: названі імена

П'ять народних депутатів вийшли зі складу фракції "Опозиційна платформа - За життя". Також один із нардепів вийшов з партії "Батьківщина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Telegram.

"П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції", - написав Гончаренко.

За його словами, мова йде про таких нардепів:

1. Валерій Гнатенко,

2. Ігор Кісільов,

3. Олександр Лукашев,

4. Володимир Мороз,

5. Наталія Приходько.

"Також Антон Яценко вийшов з фракції "Батьківщина", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомом, що місто Херсон та Вінницька обласна рада позбулися "ОПЗЖ". Фракція прийняла рішення про саморозпуск.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.

Також стало відомо, що Мін'юст подасть позови про заборону діяльності "Опозиційний платформи - За життя" та інших політичних партій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.