FPV-пілоти тактичної групи "Вугледар" показали роботу дронів на фронті (відео)

Як пише тактична група "Вугледар", протягом 14.03.2025 - 20.01.2025, у Донецькій області бійцями було знищено:

573 окупанти;

19 одиниць броньованої техніки;

8 артилерійських установок;

16 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

24 одиниці автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів;

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 900 тисяч одиниць живої сили.

Лише за минулу добу втрати ворога склали:

1330 солдатів;

17 танків;

28 бойових броньованих машин;

101 артилерійська система;

2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Також нещодавно українські бійці вразили РСЗВ "Град" під Покровськом. 38 окрема бригада морської піхоти показала майстерну роботу українських дронів.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.