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FPV-пилоты тактической группы "Угледар" показали работу дронов на фронте (видео)

Иллюстративное фото: FPV-пилоты тактической группы "Угледар" показали работу дронов на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пилоты FPV-подразделений, которые входят в состав тактической группы "Угледар", за два месяца в Донецкой области уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу тактической группы "Угледар".

Как пишет тактическая группа "Угледар", в течение 14.03.2025 - 20.01.2025, в Донецкой области бойцами было уничтожено:

  • 573 оккупанта;
  • 19 единиц бронированной техники;
  • 8 артиллерийских установок;
  • 16 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
  • 24 единицы автомобильной техники;
  • 2 склада боеприпасов;

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 900 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери врага составили:

  • 1330 солдат;
  • 17 танков;
  • 28 боевых бронированных машин;
  • 101 артиллерийская система;
  • 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Также недавно украинские бойцы поразили РСЗО "Град" под Покровском. 38 отдельная бригада морской пехоты показала искусную работу украинских дронов.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили наступление российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону с помощью бронетехники.

 

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Война в УкраинеДонецкая область