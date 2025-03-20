Українські дрони знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку
Українські бійці продовжують нищити військову техніку росіян на східному напрямку фронту. Нещодавно вразили реактивну систему залпового вогню "Град" під Покровськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
За даними ОСУВ, на Покровському напрямку оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів вистежили під час пересування і зміни вогневої позиції реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" росіян.
Після цього українські бійці прицільно вразили ворожу РСЗВ за допомогою дронів.
"Влучними ударами FPV-дронів ворожа РСЗВ була знищена разом з боєкомплектом", - заявили в угрупованні військ.
Відео майстерної роботи українських дронів показала 38 окрема бригада морської піхоти.
Що відомо про БМ-21 "Град"
БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з установленою пусковою установкою 2Б5.
БМ-21 "Град" є розвитком установки залпового вогню "Катюша", а також базою для інших систем, зокрема 9К55 "Град-1".
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, вчора у Харківській області ЗСУ залишили окупантів без зв’язку та техніки. Зокрема, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів знищили міномет, дві гармати, кілька "Уралів" і "буханок" росіян. Також ЗСУ вразили російських солдатів, однак кількість поранених і загиблих не уточнюється.
Нещодавно на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.
Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника. Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші - виведені з ладу.
Також українські військові вразили ворожу техніку на Донецькому напрямку. Оператори FPV-дронів завдали ударів по трасі, якою окупанти здійснювали логістику. В результаті пілоти FPV-дронів знищили ЗРК "Стріла-10", РСЗВ "Град" та ворожі авто.
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