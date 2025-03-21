З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 20 на 21 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1330 солдатів, понад 100 артилерійських систем і 17 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та російські атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області, однак ворог тисне на чотирьох інших напрямках.

Минулої ночі загарбники знову масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".

В Одесі ворожі БпЛА пошкодили цивільну і торгову інфраструктуру. В місті спалахнули масштабні пожежі.

Крім того, росіяни обстріляли керованими авіабомбами передмістя Запоріжжя. Постраждали шестеро людей.

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