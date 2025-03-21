З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу з 20 на 21 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1330 солдатів, понад 100 артилерійських систем і 17 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 900 800 (+1330) осіб ліквідовано;
- танків - 10 394 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 21 589 (+28) од.;
- артилерійських систем - 24 848 (+101) од.;
- РСЗВ - 1324 (+2) од.;
- засоби ППО - 1111 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 080 (+185) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 41 259 (+165) од.;
- спеціальної техніки - 3782 (+2) од.
Ситуація на фронті та російські атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області, однак ворог тисне на чотирьох інших напрямках.
Минулої ночі загарбники знову масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".
В Одесі ворожі БпЛА пошкодили цивільну і торгову інфраструктуру. В місті спалахнули масштабні пожежі.
Крім того, росіяни обстріляли керованими авіабомбами передмістя Запоріжжя. Постраждали шестеро людей.
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