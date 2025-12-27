ua en ru
FPV-дрони атакували Дніпропетровщину: поранено двох людей

Україна, Субота 27 грудня 2025 20:23
UA EN RU
FPV-дрони атакували Дніпропетровщину: поранено двох людей Фото: наслідки атаки FPV-дронів на Нікопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Козачук

Сьогодні вранці Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав атаки ворога з використанням FPV-дронів. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, а також житлові та господарські будівлі в райцентрі й громадах регіону.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко у Telegram.

"Агресор обстріляв райони FPV‑дронами, що призвело до значних пошкоджень житлових та господарських об’єктів", - повідомив Гайваненко.

Двоє людей дістали поранення: 64‑річний чоловік у тяжкому стані та 66‑річний – середньої тяжкості, обидва госпіталізовані.

Обстріли спричинили пошкодження транспортного підприємства, чотирьох багатоповерхівок, двох приватних будинків і кількох господарських споруд.

Також постраждали автомобілі, лінія електропередач і сонячні панелі.

"Наслідки ударів по інфраструктурі дуже серйозні", - додав очільник ОВА, підкресливши масштаб руйнувань та потребу у відновленні.

Фото: наслідки атаки FPV-дронів на Нікопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на Дніпропетровщину

Нікопольський район і раніше піддавався ударам FPV‑дронів і артилерії: минулого тижня такі безпілотники вже спричиняли пожежі та руйнування, зокрема у Марганецькій та Мирівській громадах.

Раніше Гайваненко також повідомляв про численні атаки ворога на місто та навколишні села, які неодноразово призводили до пошкодження житлових будинків, комунальної інфраструктури та транспортних об’єктів.

Нагадаємо, що війська РФ завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого понад 5000 споживачів у Запорізькому регіоні залишилися без електропостачання.

Також повідомлялося, що через пошкодження енергооб’єктів виникли значні затримки руху поїздів, зокрема й міжнародних рейсів.

Ми писали, що в ніч на 6 грудня РФ атакувала мирні українські міста, застосувавши балістичні ракети, “Кинджали” та дрони-камікадзе “Шахед”. Однією з основних цілей удару стали Дніпро та населені пункти області.

