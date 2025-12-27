FPV-дроны атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

Сегодня утром Никопольский район Днепропетровской области подверглся атаке врага с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов пострадали два человека, а также жилые и хозяйственные постройки в райцентре и громадах региона.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в Telegram .

"Агрессор обстрелял районы FPV-дронами, что привело к значительным повреждениям жилых и хозяйственных объектов", - сообщил Гайваненко.

Два человека получили ранения: 64-летний мужчина в тяжелом состоянии и 66-летний - средней тяжести, оба госпитализированы.

Обстрелы вызвали повреждения транспортного предприятия, четырех многоэтажек, двух частных домов и нескольких хозяйственных построек.

Также пострадали автомобили, линия электропередач и солнечные панели.

"Последствия ударов по инфраструктуре очень серьезные", - добавил глава ОГА, подчеркнув масштаб разрушений и потребность в восстановлении.

Фото: последствия атаки FPV-дронов на Никопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на Днепропетровскую область

Никопольский район и ранее подвергался ударам FPV-дронов и артиллерии: на прошлой неделе такие беспилотники уже вызывали пожары и разрушения, в частности в Марганецкой и Мировской громадах.

Ранее Гайваненко также сообщал о многочисленных атаках врага на город и окрестные села, которые неоднократно приводили к повреждению жилых домов, коммунальной инфраструктуры и транспортных объектов.