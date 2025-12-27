FPV-дроны атаковали Днепропетровщину: ранены два человека
Сегодня утром Никопольский район Днепропетровской области подверглся атаке врага с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов пострадали два человека, а также жилые и хозяйственные постройки в райцентре и громадах региона.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в Telegram.
"Агрессор обстрелял районы FPV-дронами, что привело к значительным повреждениям жилых и хозяйственных объектов", - сообщил Гайваненко.
Два человека получили ранения: 64-летний мужчина в тяжелом состоянии и 66-летний - средней тяжести, оба госпитализированы.
Обстрелы вызвали повреждения транспортного предприятия, четырех многоэтажек, двух частных домов и нескольких хозяйственных построек.
Также пострадали автомобили, линия электропередач и солнечные панели.
"Последствия ударов по инфраструктуре очень серьезные", - добавил глава ОГА, подчеркнув масштаб разрушений и потребность в восстановлении.
Атаки на Днепропетровскую область
Никопольский район и ранее подвергался ударам FPV-дронов и артиллерии: на прошлой неделе такие беспилотники уже вызывали пожары и разрушения, в частности в Марганецкой и Мировской громадах.
Ранее Гайваненко также сообщал о многочисленных атаках врага на город и окрестные села, которые неоднократно приводили к повреждению жилых домов, коммунальной инфраструктуры и транспортных объектов.
Напомним, что войска РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего более 5000 потребителей в Запорожском регионе остались без электроснабжения.
Также сообщалось, что из-за повреждения энергообъектов возникли значительные задержки движения поездов, в том числе и международных рейсов.
