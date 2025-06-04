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FPV-дрон зірвав штурм РФ: ЗСУ показали, як врятували побратимів з оточення окупантів

Середа 04 червня 2025 23:40
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FPV-дрон зірвав штурм РФ: ЗСУ показали, як врятували побратимів з оточення окупантів Ілюстративне фото: ЗСУ показали, як врятували побратимів з оточення окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові врятували своїх побратимів з російського оточення за допомогою FPV-дрону на одному з напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"На напрямку "Костянтинівка–Покровськ" побратими воїнів із 91 окремого протитанкового батальйону опинилися в оточенні - четверо росіян вже готувалися штурмувати будинок", - підписано відео.

Однак плани ворога зруйнував FPV-дрон: замість наступу у окупантів почалася паніка.

"Вони тікали, ховалися, розсипалися по полю. Але дрон влучив точно в ціль. А касетний боєприпаси вже добив тих, кому дивом вдалося вижити. Так працює взаємодія. Коли підрозділи різні - а мета одна. І коли точно знаєш: прикриття буде", - розповіли військові.

Нагадаємо, що протягом минулої доби втрати російських загарбників склали більш як тисячу осіб.

ЗСУ знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Раніше сьогодні РБК-Україна на картах показувало, як виглядає ситуація на кожному з напрямків.

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