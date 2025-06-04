Росія тисне на всіх фронтах. Генштаб назвав, де йдуть найгарячіші бої

Протягом доби тривають активні бойові дії на десяти напрямках фронту. Російські війська намагаються прорвати оборону, але Сили оборони України дають рішучу відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень. Росіяни значно посилили інтенсивність ударів - ЗСУ повідомляють про 6111 обстрілів, зокрема 77 авіаударів, 90 обстрілів із РСЗВ, а також 3669 дронів-камікадзе.

Удари по населених пунктах

Авіаударів зазнали райони Осоївки та Великого Прикола (Сумщина), Коптєвого, Мирнограду, Сухого Яру, Новомихайлівки (Донеччина), Гуляйполя, Малих Щербаків, Кам’янського (Запорізька область).

Відповідь ЗСУ

Авіація, артилерія та ракетні війська Сил оборони уразили:

2 пункти управління БПЛА

8 артилерійських систем

9 районів зосередження ворога

1 склад боєприпасів

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок - 5 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

Куп’янський напрямок - 4 атаки противника. ЗСУ відбили штурми біля Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

Лиманський напрямок - зафіксовано 19 атак у районах Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямку Глущенкового, Середнього, Вовчого Яру, Ольгівки, Чернещини, Карпівки та Нового Миру.

Сіверський напрямок - ворог здійснив 3 атаки в напрямку Григорівки.

Краматорський напрямок - Сили оборони відбили 6 штурмів поблизу Часового Яру та в бік Білої Гори.

Торецький напрямок - 16 атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

Покровський напрямок - найбільша активність ворога. Українські сили зупинили 55 атак поблизу Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, а також у бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

Новопавлівський напрямок - 32 штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя, а також у бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара та Багатиря.

Гуляйпільський напрямок - боєзіткнень не зафіксовано.

Оріхівський напрямок - 5 атак поблизу Степового та Щербаків.

Придніпровський напрямок - ворог один раз намагався прорватися до позицій ЗСУ.

Курський напрямок - за добу сталося 26 боєзіткнень, 231 обстріл (у т.ч. один із РСЗВ), 17 авіаударів, 23 керовані авіабомби.

Волинський і Поліський напрямки - ознак формування наступальних угруповань не виявлено.