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Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ

Середа 04 червня 2025 07:31
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Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ Фото: за минулу добу російський агресор втратив багато військової техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 3 на 4 червня, армія Росії втратила понад 1000 солдатів і 223 одиниці техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 991 820 (+1020) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 884 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 678 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 28 711 (+88) од.;
  • РСЗВ - 1402 од.;
  • засоби ППО - 1176 од.;
  • літаків - 413 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 924 (+176) од.;
  • крилатих ракет - 3271 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 50 730 (+123) од.;
  • спеціальної техніки - 3907 (+2) од.

Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ

Повітряні удари Росії

В ніч на 4 червня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, безпілотники масовано атакували Одесу. В місті лунали десятки потужних вибухів через роботу ППО.

Крім того, агресор вдарив дронами і ракетами по Харкову.

У місті внаслідок прильотів спалахнули пожежі, є постраждалі, зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

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