Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ

Фото: за минулу добу російський агресор втратив багато військової техніки (Getty Images)

За останню добу з 3 на 4 червня, армія Росії втратила понад 1000 солдатів і 223 одиниці техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.