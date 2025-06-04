Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ
Фото: за минулу добу російський агресор втратив багато військової техніки (Getty Images)
За останню добу з 3 на 4 червня, армія Росії втратила понад 1000 солдатів і 223 одиниці техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 991 820 (+1020) осіб ліквідовано;
- танків - 10 884 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 22 678 (+7) од.;
- артилерійських систем - 28 711 (+88) од.;
- РСЗВ - 1402 од.;
- засоби ППО - 1176 од.;
- літаків - 413 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 924 (+176) од.;
- крилатих ракет - 3271 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 50 730 (+123) од.;
- спеціальної техніки - 3907 (+2) од.
Повітряні удари Росії
В ніч на 4 червня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Зокрема, безпілотники масовано атакували Одесу. В місті лунали десятки потужних вибухів через роботу ППО.
Крім того, агресор вдарив дронами і ракетами по Харкову.
У місті внаслідок прильотів спалахнули пожежі, є постраждалі, зафіксовані численні руйнування інфраструктури.
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