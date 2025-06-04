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FPV-дрон сорвал штурм РФ: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов

Среда 04 июня 2025 23:40
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FPV-дрон сорвал штурм РФ: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов Иллюстративное фото: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные спасли своих собратьев из российского окружения с помощью FPV-дрона на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"На направлении "Константиновка-Покровск" собратья воинов из 91 отдельного противотанкового батальона оказались в окружении - четверо россиян уже готовились штурмовать дом", - подписано видео.

Однако планы врага разрушил FPV-дрон: вместо наступления у оккупантов началась паника.

"Они бежали, прятались, рассыпались по полю. Но дрон попал точно в цель. А кассетный боеприпас уже добил тех, кому чудом удалось выжить. Так работает взаимодействие. Когда подразделения разные - а цель одна. И когда точно знаешь: прикрытие будет", - рассказали военные.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек.

ВСУ обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Ранее сегодня РБК-Украина на картах показывало, как выглядит ситуация на каждом из направлений.

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