FPV-дрон сорвал штурм РФ: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов

Иллюстративное фото: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов (Getty Images)

Украинские военные спасли своих собратьев из российского окружения с помощью FPV-дрона на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"На направлении "Константиновка-Покровск" собратья воинов из 91 отдельного противотанкового батальона оказались в окружении - четверо россиян уже готовились штурмовать дом", - подписано видео. Однако планы врага разрушил FPV-дрон: вместо наступления у оккупантов началась паника. "Они бежали, прятались, рассыпались по полю. Но дрон попал точно в цель. А кассетный боеприпас уже добил тех, кому чудом удалось выжить. Так работает взаимодействие. Когда подразделения разные - а цель одна. И когда точно знаешь: прикрытие будет", - рассказали военные.