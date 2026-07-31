Фото з Сеути стало новою зброєю Кремля в Європі: Сибіга розкрив деталі

Масштаб кампанії

За словами виконувача обов'язків глави МЗС, у виданнях проросійської мережі зафіксовано понад 1500 публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті.

На чолі мережі, за оцінкою аналітиків, стоять "Правда" та RT (Russia Today). Іспанська "Правда" опублікувала майже 300 таких матеріалів, а кожне видання RT - понад 25 новин на цю тему.

Фото: Статистика публікацій, пов'язаних із ситуацією в Сеуті (x.com/andrii_sybiha)

Ціль російської пропаганди

Сибіга наголосив, що Москва роками використовує міграцію та інші делікатні теми для розпалювання страху та дестабілізації європейських країн.

За його словами, йдеться не про саму ситуацію в Сеуті, а про те, як Росія намагається використати будь-яку тему у своїх інтересах.

Пропозиція міністра

Єдиний спосіб захистити громадськість від такого втручання - "відрізати" його, вважає в.о. голови МЗС.

Він закликав повністю заборонити всі російські пропагандистські ресурси у кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до національної безпеки.