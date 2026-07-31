Фото из Сеуты стало новым оружием Кремля в Европе: Сибига раскрыл детали

Масштаб кампании

По словам исполняющего обязанности главы МИД, в изданиях пророссийской сети зафиксировано более 1500 публикаций, связанных с ситуацией в Сеуте.

Во главе сети, по оценке аналитиков, стоят "Правда" и RT ( Russia Today ). Испанская "Правда" опубликовала почти 300 таких материалов, а каждое издание RT – более 25 новостей на эту тему.

Фото: Статистика публикаций, связанных с ситуацией в Сеуте (x.com/andrii_sybiha)

Цель российской пропаганды

Сибига подчеркнул, что Москва годами использует миграцию и другие деликатные темы для разжигания страха и дестабилизации европейских стран.

По его словам, речь идет не о самой ситуации в Сеуте, а о том, как Россия пытается использовать какую-либо тему в своих интересах.

Предложение министра

Единственный способ защитить общественность от такого вмешательства – "отрезать" его, считает и.о. главы МИД.

Он призвал полностью запретить все российские пропагандистские ресурсы в каждой европейской стране, серьезно относящейся к национальной безопасности.