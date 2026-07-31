Фото из Сеуты стало новым оружием Кремля в Европе: Сибига раскрыл детали

Пророссийская сеть использует фотографии испанского анклава Сеута для дестабилизации стран ЕС. Через несколько дней в европейских изданиях, которые аналитики идентифицируют как пророссийские, вышло более 1500 публикаций на эту тему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
По словам исполняющего обязанности главы МИД, в изданиях пророссийской сети зафиксировано более 1500 публикаций, связанных с ситуацией в Сеуте.
Во главе сети, по оценке аналитиков, стоят "Правда" и RT ( Russia Today ). Испанская "Правда" опубликовала почти 300 таких материалов, а каждое издание RT – более 25 новостей на эту тему.
Фото: Статистика публикаций, связанных с ситуацией в Сеуте (x.com/andrii_sybiha)
Сибига подчеркнул, что Москва годами использует миграцию и другие деликатные темы для разжигания страха и дестабилизации европейских стран.
По его словам, речь идет не о самой ситуации в Сеуте, а о том, как Россия пытается использовать какую-либо тему в своих интересах.
Единственный способ защитить общественность от такого вмешательства – "отрезать" его, считает и.о. главы МИД.
Он призвал полностью запретить все российские пропагандистские ресурсы в каждой европейской стране, серьезно относящейся к национальной безопасности.
Напомним, в испанском анклаве Сеута на севере Африки развернулся масштабный миграционный кризис .
Только за сутки через границу из Марокко в анклав попали тысячи мигрантов, а Испания была вынуждена направить в Сеуту армию в поддержку Гражданской гвардии.
Ситуация уже повлияла на политическую атмосферу в ЕС. В Европе раздаются призывы приостановить участие Испании в Шенгенской зоне .