Фото F-16 з українськими знаками змусило росіян понервувати, - Ігнат

"Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються", - сказав речник.

Він також зазначив, що F-16, коли прибудуть в Україну, стануть "ласою ціллю" для окупантів. Тому Україна повинна підготувати інфраструктуру, особливо в умовах щоденних обстрілів.

При цьому Ігнат додав, що необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти", щоб ворог не зміг дістати винищувачі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно український льотчик "Фантом", який навчається на винищувачах F-16, дав інтерв'ю "Голосу Америки".

Також пілот надав фото F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном.

Фото: F-16 з українськими пізнавальними знаками (holosameryky.com)

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.