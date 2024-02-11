Фото F-16 с украинскими знаками заставило россиян понервничать, - Игнат

"Интервью вы видели, нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что россияне говорят, пусть немного понервничают", - сказал спикер.

Он также отметил, что F-16, когда прибудут в Украину, станут "лакомой целью" для оккупантов. Потому Украина должна подготовить инфраструктуру, особенно в условиях ежедневных обстрелов.

При этом Игнат добавил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и другие моменты, чтобы враг не смог достать истребители.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно украинский летчик "Фантом", обучающийся на истребителях F-16, дал интервью "Голосу Америки".

Также пилот предоставил фото F-16, на который уже нанесли украинские опознавательные знаки. Пока самолет находится за границей.

Фото: F-16 с украинскими опознавательными знаками (holosameryky.com)

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

В Пентагоне заявили, что Украина сможет получить первые истребители F-16 уже в этом году. А спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что партнеры готовы передать Украине самолеты, но нужно завершить подготовительные работы.