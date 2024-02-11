Фото F-16 з українськими знаками змусило росіян понервувати, - Ігнат
Фото українського пілота з винищувачем F-16, на який вже нанесли український розпізнавальний знак, змусило росіян понервувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються", - сказав речник.
Він також зазначив, що F-16, коли прибудуть в Україну, стануть "ласою ціллю" для окупантів. Тому Україна повинна підготувати інфраструктуру, особливо в умовах щоденних обстрілів.
При цьому Ігнат додав, що необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти", щоб ворог не зміг дістати винищувачі.
Що цьому передувало
Нагадаємо, нещодавно український льотчик "Фантом", який навчається на винищувачах F-16, дав інтерв'ю "Голосу Америки".
Також пілот надав фото F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном.
Фото: F-16 з українськими пізнавальними знаками (holosameryky.com)
F-16 для України
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.
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