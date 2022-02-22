"Зрение не исчезло": форвард сборной Украины был в шаге от серьезных проблем

"Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал по поводу глаза. Потому что такая опасная травма. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не исчезло. Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому", – рассказал Яремчук.

Также Роман рассказал о сыгранных за "Бенфику" матчах. "Мне кажется, я еще не играл полных матчей за "Бенфику", поэтому нет такой стабильности, какой я бы хотел. Больше ассистов? Это все зависит от партнеров по команде – в Генте и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал" , а в "Бенфике" я больше сам ищу моменты, чтобы забивать голы или отдавать передачи, потому сложнее", – сказал форвард.