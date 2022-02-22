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"Аякс" выплатит 7,85 миллиона евро своему бывшему игроку: что об этом известно

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Амстердам, Вторник 22 февраля 2022 13:49
"Аякс" выплатит 7,85 миллиона евро своему бывшему игроку: что об этом известно Фото: Абдельхак Нури (facebook.com/NouriOfficial)
Автор: Андрей Вырва

Аякс выплатит 7,85 миллиона евро семье бывшего игрока Абдельхака Нури после того, как он получил серьезное повреждение мозга из-за ненадлежащей медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Полузащитник Нури дебютировал в сезоне 2016-17, но его карьера игрока была досрочно закончена из-за остановки сердца в предсезонном матче против "Вердера" в Австрии в 2017 году.

Несмотря на то, что сердцебиение Нури было восстановлено на поле и он был доставлен в больницу, он получил серьезное и постоянное повреждение мозга. Позже "Аякс" признал, что медицинская помощь в острой фазе на поле была недостаточной и признал ответственность за последствия.

"Аякс" заявил, что достиг соглашения с семьей Нури и что разбирательство в Арбитражном комитете было прекращено в результате мирового соглашения.

"Мы все отдаем себе отчет, что страдания Абдельхака и его близких еще не закончились. Ситуация остается очень печальной, мы также чувствуем себя в "Аякси" виновными", - сказал генеральный менеджер "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

"Мы очень ценим то, как семья заботится об Абдельхаке днем ​​и ночью с большой любовью и вниманием. Когда я посещаю его, семья всегда встречает меня с распростертыми объятиями. Это также касается других коллег из клуба, и мы это очень ценим", – добавил ван дер Сар

"Аякс", продолжал платить Нури после инцидента, официально разорвав контракт в марте 2020 года.

Напомним, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".

К слову, УЕФА рассматривает перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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