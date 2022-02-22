"Зір не зник": форвард збірної України був за крок від серйозних проблем

"Дійсно, була парочка дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Тому що така небезпечна травма. І зараз потрібно кожні два-три тижні перевірятись, щоб усе контролювати, і зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але було близько до того", – розповів Яремчук.

Також Роман розповів про зіграні за "Бенфіку" матчі. "Мені здається, я ще не грав повних матчів за "Бенфіку", тому немає такої стабільності, котрої я б хотів. Більше асистів? Це все залежить від партнерів по команді – у Генті та збірній мені частіше віддавали м’яч, щоб я забивав, а у "Бенфіці" я більше сам шукаю моменти, щоб забивати голи або віддавати передачі, тому складніше", – сказав форвард.