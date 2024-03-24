Форвард "Сент-Луїса" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали універсального нападника "Сент-Луїс Блюз" Джордана Кайру найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
25-річний канадець доклався до непростої перемоги над "Міннесотою" (5:4 ОТ). Він закинув три шайби вчетверте в кар'єрі.
У першому періоді "Сент-Луїс" повів зусиллями Нейборса. Утім, у другій 20-хвилинці Юханссон і Россі перевернули гру. До справи взявся Кайру, який з "п'ятака" замкнув передачу Бучнєвіча. Щоправда, Россі за кілька хвилин знову вивів "Вайлд" уперед.
А ось на старті третього періоду Кайру відзначився двічі. Спершу він "прошив" Фльорі кидком зі середньої дистанції в контратаці. А потім увінчав сольний прохід класним пострілом у дальній кут. "Міннесота" вкотре зрівняла завдяки шайбі Фабера, але в овертаймі Саад приніс "Блюз" перемогу.
До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Нешвілла" Юусе Сарос
і форвард "Торонто" Боббі Макманн. Голкіпер оформив 22 сейви та завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (1:0). Натомість нападник дублем шайб і результативною передачею доклався до перемоги над "Едмонтоном" (6:3).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні форвард "Вашингтона" Мілано очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Кароліни".
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