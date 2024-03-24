Форвард "Сент-Луиса" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали универсального нападающего "Сент-Луис Блюз" Джордана Кайру лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
25-летний канадец приложился к непростой победе над "Миннесотой" (5:4 ОТ). Он забросил три шайбы в четвертый раз в карьере.
В первом периоде "Сент-Луис" повел усилия Нейборса. Впрочем, во второй 20-минутке Юханссон и Росси перевернули игру. За дело взялся Кайру, который с "пятака" замкнул передачу Бучневича. Правда, Росси несколько минут спустя снова вывел "Уайлд" вперед.
А вот на старте третьего периода Кайру отличился дважды. Сначала он "прошил" Флери броском со средней дистанции в контратаке. А потом увенчал сольный проход классным выстрелом в дальний угол. "Миннесота" снова сравняла благодаря шайбе Фабера, но в овертайме Саад принес "Блюз" победу.
В тройку звезд вечера также попали вратарь "Нэшвилла" Юусе Сарос
и форвард "Торонто" Бобби Макманн. Голкипер оформил 22 сэйва и завершил шатаутом противостояние с "Детройтом" (1:0). Нападающий же дублем шайб и результативной передачей приложился к победе над "Эдмонтоном" (6:3).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне форвард "Вашингтона" Милано возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Каролины".
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